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Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Украиной и Россией о евробондах на $3 млрд, которые были выданы правительству Виктора Януковича во время Майдана.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Financial Times.

Адвокаты, которые выступили от имени России, утверждали, что Украина нарушила условия облигации, когда не смогла вернуть деньги.

Украина же настаивает на необходимости полномасштабного судебного процесса, чтобы рассмотреть все обстоятельства дела, включая аннексию Россией Крыма, что, согласно заявлению украинской стороны, создало проблемы для украинской экономики и ограничило ее возможности для погашения долга.

«Иск вызван и является частью более широкой стратегии незаконной, противоправной экономической, политической и военной агрессии России против Украины», - говорится в письменном объяснении украинской стороны.

Адвокаты Украины подчеркивают в своих аргументах, что претензия России не была «простым иском о взыскании долга». «На самом деле это является инструментом угнетения, который использует одно суверенное государство против другого», - написала защита в своем объяснении.

Киев считает, что в этом контексте соглашение сторон относительно облигаций может быть аннулировано.

Российская сторона настаивает, что суд не должен определять, противоречили ли действия России в отношении Украины международному законодательству, потому что это якобы никак не связано с данным делом, и спор касается «обычного долгового соглашения, подписанного в соответствии с английским правом».

Судья в процессе - Джастис Блэр, брат бывшего премьера Великобритании Тони Блэра.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт евробондов, выкупленных Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).
ForUm

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