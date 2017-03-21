Национальный банк Украины считает, что блокада торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг., сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации регулятора, в понедельник, 20 марта, в ходе внеочередного заседания комитета по монетарной политике Национального банка были согласованы обновленные прогнозы НБУ на 2017-2018 гг. с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО.

Отмечается, что Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году). Эффекты от роста цен на продовольственные товары на мировых товарных рынках будут компенсированы более медленным ростом административно регулируемых тарифов и снижением давления на цены со стороны совокупного спроса.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады ОРДЛО понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.