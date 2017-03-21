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Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации регулятора, в понедельник, 20 марта, в ходе внеочередного заседания комитета по монетарной политике Национального банка были согласованы обновленные прогнозы НБУ на 2017-2018 гг. с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. 

Отмечается, что в тот же день Национальный банк предоставил соответствующие прогнозы для ознакомления Международному валютному фонду в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества фонда с Украиной.

Национальный банк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году. Из-за захвата террористами действующих в украинском правовом поле предприятий, разрыва цепей производства и поставки готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1,3 п.п., в результате торговой блокады.
 
В НБУ подчеркнули, что этот негативный эффект от блокады будет преимущественно компенсирован за счет других факторов, прежде всего - более благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках для товаров украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых), чем прогнозировалось ранее. Чистый положительный эффект на экономический рост от благоприятной ситуации на внешних рынках составит примерно 0,4 п.п.
 
Таким образом, приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.
 
В то же время Национальный банк ожидает, что до конца 2017 года предприятия на подконтрольной Украине территории смогут переориентироваться на альтернативные источники сырья и энергоресурсов и уже в следующем году смогут выйти на максимальную загрузку производственных мощностей. Это, а также эффект базы сравнения приведет к тому, что в 2018 году экономика будет расти быстрее, чем закладывалось в январском прогнозе. По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (январский прогноз – 3,0%). 

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.
ForUm

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