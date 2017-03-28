Активисты «Национального корпуса» разблокировали центральное отделение «Сбербанка России» на улице Владимирской в Киеве.
Они разобрали стену из бетонных блоков, которыми был замурован в ход в здание.
Также со стен и окон банка содраны наклейки.
В данный момент рабочие загружают остатки бетонных блоков в грузовик и убирают прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что сегодня около 10:00 активисты начали «размуровывать» банк.
Напомним, 27 марта «Национальный корпус» заявил о временной приостановке блокады с тем, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения.
Активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка» в Киеве, а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание, 13 марта.
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