Активисты разбирают бетонные блоки, которыми заблокирован вход в здание центрального отделения «Сбербанка» России на улице Владимирской в Киеве.
Также стены здания чистят от наклеек и надписей.
Напомним, 27 марта «Национальный корпус» заявил о временной приостановке блокады с тем, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения.
Активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка» в Киеве, а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание, 13 марта.
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