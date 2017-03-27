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Полиция задержала троих похитителей начальника Департамента энергоснабжения «Укрзализныци» Валерия Людмирского, которого сегодня освободили после 8 месяцев содержания в заложниках, и будет проверять их на предмет связей с исламистскими группировками.

Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и его заместитель, начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщили сегодня на брифинге в Киеве. «Мы задержали троих участников правонарушения», - сказал Князев.

Он сообщил, что задержанные являются «гражданами закавказских республик РФ, а также среднеазиатских стран».

«Мы изъяли у них взрывчатку, большое количество оружия, что свидетельствует о радикализме этой группы преступников», - сказал Князев, сообщает УНИАН.

В свою очередь Крищенко отметил, что «все задержанные – это молодые люди до 30 лет».

«Они рождены в среднеазиатских республиках бывшего СССР, закавказских республиках. Один из них - наш гражданин Украины. Характерный признак – наш гражданин принял ислам, неоднократно выезжал в Турцию, на Ближний Восток. Эта информация также будет проверяться на участие в исламистских группировках», - сказал Крищенко.

Он напомнил, что Людмирский был похищен 18 июля 2016 года во время вечерней прогулки с собакой. Во время похищения преступники применили огнестрельное оружие.

«В ходе кропотливой работы, электронной переписки с преступниками были установлены их личности, за ними установлено наблюдение. Были также получены фактические данные, в ходе проведения первой части силовой фазы они (похитители) были задержаны. В ходе допросов установлено место, где находится тщательно замаскированный бункер, оборудованный всем необходимым для долгого проживания. Там был найден господин Людмирский», - сообщил Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, в дальнейшем будут проводиться следственные действия по установлению всех членов организованной преступной группировки.

Напомним, Людмирского похитили 18 июля 2016 года в Киеве ради выкупа в размере 10 миллионов евро.

После 8 месяцев нахождения в заложниках его освободили.  
ForUm

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