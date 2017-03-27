Военной прокуратурой сил антитеррористической операции начато досудебное расследование по факту катастрофы вертолета Ми-2 возле Краматорска, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.
Расследование начало по признакам преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата).
Установлено, что 26 марта около 15:00 вблизи блокпоста в районе населенного пункта Малиновка Славянского района Донецкой области произошло падение и возгорание вертолета Ми-2 18-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины, который выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
Предварительная причина падения - столкновение с линией электропередач.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и виновных лиц.
Напомним, вчера, 26 марта, возле села Малиновка недалеко от Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. Жертвами крушения стали 5 офицеров Вооруженных сил Украины.
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