В Киеве во время проведения видеорепортажа сотрудника информагентства ударил неизвестный мужчина, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Вызов о том, что на ул. Марины Расковой напали на журналиста, поступил в дежурную часть столичной полиции около 12:20. На место происшествия немедленно направили патрульных полиции и следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции», – говорится в сообщении.

По данным главка, правоохранители, прибывшие предварительно установили: журналист информационного агентства осуществлял видеорепортаж о заседании комиссии в помещении территориального управления. После окончания мероприятия продолжал видеосъемку на улице. К нему подошли неизвестные, один из которых ударил представителя СМИ.

Сведения о событии соответствующим образом задокументированы. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновного к ответственности. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

