В Украине не существует никакой статистики в отношении лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Об этом журналистам сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Точной статистики, к сожалению, не существует. Ни «Красный крест», ни одна международная организация не имеет доступа к неконтролируемым территориям и точной статистики о количестве вообще людей, которые там проживают, не существует в природе», - заявил Тука, сообщает РБК-Украина.

Чиновник отметил, что Украина должна действовать на опережение, чтобы предотвратить интеграцию местного населения в Российской Федерации. Речь идет, к примеру, о поощрении выпускников с оккупированных территорий продолжать обучение в украинских вузах.