также в разделеМир
В Белом доме опровергли информацию о счете Трампа Германии за оборону НАТО 6
Навального арестовали на 15 суток 21
Белорусского оппозиционера отпустили из СИЗО 267
Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме 39
Кандидат в президенты Франции: Евросоюз умрет 82
Медведев рассказал, что делал в день массовых протестов 159
США призвали Россию освободить задержанных на митингах 108
Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО 267
В Москве на «АнтиДимоне» задержали более тысячи человек 268
В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции 151
В Москве за участие в митинге задержали Навального 143
В РФ на митингах против коррупции задержали 40 человек 52
На всех автодорогах ЕС введут дорожный сбор 281
ИГ признало ответственность за нападение на воинскую часть в Чечне 73
Восемь стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике 98
В Беларуси задержали одного из лидеров оппозиции 64
Во Франции снова неспокойно:стрельба в Лилле 118
Лукашенко: В Беларуси кому-то хочется устроить заварушку 298

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если там вновь появятся политические заключенные.

Так он прокомментировал подавление протестов в Минске, которые прошли в субботу, 25 марта, сообщает delfi.lt.

По словам Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут на пользу.

«Это на самом деле отразится не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с ЕС и соответственно на всех вытекающих из этого других договоренностях, которые, на самом деле, были бы выгодны Беларуси, как стране», - отметил он.

«Так что здесь выбор властей Беларуси, а наша обязанность - принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и далее. Если там вновь появятся политические заключенные, то, без всяких сомнений, вновь будет возврат к вопросу санкций», - говорил глава МИД.

Напомним, 25 марта на «День воли» Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года