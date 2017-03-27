Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если там вновь появятся политические заключенные.

Так он прокомментировал подавление протестов в Минске, которые прошли в субботу, 25 марта, сообщает delfi.lt.

По словам Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут на пользу.

«Это на самом деле отразится не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с ЕС и соответственно на всех вытекающих из этого других договоренностях, которые, на самом деле, были бы выгодны Беларуси, как стране», - отметил он.

«Так что здесь выбор властей Беларуси, а наша обязанность - принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и далее. Если там вновь появятся политические заключенные, то, без всяких сомнений, вновь будет возврат к вопросу санкций», - говорил глава МИД.

Напомним, 25 марта на «День воли» Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.