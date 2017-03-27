также в разделеОбщество
Львов договорился о вывозе мусора с 5 городами 7
Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью 8
Полиция задержала троих похитителей Людмирского 14
Еще один участник стрельбы в Олевске объявлен в розыск 7
Два отделения «Сбербанка» заработали, три – заблокированы 15
Названы окончательные причины аварии на шахте «Степная» 20
Дело Ил-76: Генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы 226
Беркутовцев, пытавших майдановцев на Грушевского, могут посадить на 10 лет 15
На Донетчине в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военных 32
В Балаклее и соседних селах повреждены 265 зданий 41
Полиция освободила Людмирского, похищенного 8 месяцев назад 108
Апрель в Украине начнется с потепления 32
В Египте задержали ривненчанку, подозреваемую в убийстве мужа 31
Суд в Минске на 15 суток арестовал украинца за участие в митинге 27
Геращенко: Вороненкова выманили на встречу, чтобы убить 94
В РФ завели новые дела на украинских военных 25
Князев о старателях: За день можно стать сказочно богатым 76
Страны ЕС стали реже отказывать украинцам в визах 54

В Украине будут в полном объеме восстановлены неприкосновенные военные запасы для обеспечения формирований военного времени

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Развитие Нацгвардии происходит в полном соответствии с программой развития, рассчитанной до 2020 года. Ее реализация, как известно, предусматривает приближение Национальной гвардии по структуре и составу к аналогичным органам государств - членов НАТО и ЕС. Именно поэтому основные усилия по боевой и специальной подготовке сосредотачиваются на изучении и внедрении в систему боевой подготовки процедур, которые применяют именно в тех странах», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, запланировано дальнейшее оснащение НГУ современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиационными комплексами. На очереди - восстановление в полном объеме неприкосновенных военных запасов для обеспечения формирований военного времени.

«Национальная гвардия будет укомплектовываться профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут проходить военную службу по контракту», - подчеркнул Глава государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года