В Украине будут в полном объеме восстановлены неприкосновенные военные запасы для обеспечения формирований военного времени

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Развитие Нацгвардии происходит в полном соответствии с программой развития, рассчитанной до 2020 года. Ее реализация, как известно, предусматривает приближение Национальной гвардии по структуре и составу к аналогичным органам государств - членов НАТО и ЕС. Именно поэтому основные усилия по боевой и специальной подготовке сосредотачиваются на изучении и внедрении в систему боевой подготовки процедур, которые применяют именно в тех странах», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, запланировано дальнейшее оснащение НГУ современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиационными комплексами. На очереди - восстановление в полном объеме неприкосновенных военных запасов для обеспечения формирований военного времени.

«Национальная гвардия будет укомплектовываться профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут проходить военную службу по контракту», - подчеркнул Глава государства.