Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами военнослужащих Национальной гвардии по случаю 3-й годовщины ее создания. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Так, за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга орденом «За заслуги» II степени награжден генерал-лейтенант Николай Балан.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени отмечен полковник Олега Пидлубный.
Орден «За мужество» III степени Президент вручил майору Владимиру Лысюку, полковнику Олег Савичу и капитану Александру Соловянчику.
Орденом Даниила Галицкого отмечен полковник Руслан Счастный.
Медаль «За военную службу Украине» получили подполковник Александр Денисюк, полковник Руслан Козенков, капитан Андрей Савченко и старший лейтенант Артур Ященко.
Медалью «Защитнику Отечества» награжден старший солдат Василий Тинкалюк и прапорщик Сергей Шумило.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время