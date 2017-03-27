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Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами военнослужащих Национальной гвардии по случаю 3-й годовщины ее создания. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга орденом «За заслуги» II степени награжден генерал-лейтенант Николай Балан.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени отмечен полковник Олега Пидлубный.

Орден «За мужество» III степени Президент вручил майору Владимиру Лысюку, полковнику Олег Савичу и капитану Александру Соловянчику.

Орденом Даниила Галицкого отмечен полковник Руслан Счастный.

Медаль «За военную службу Украине» получили подполковник Александр Денисюк, полковник Руслан Козенков, капитан Андрей Савченко и старший лейтенант Артур Ященко.

Медалью «Защитнику Отечества» награжден старший солдат Василий Тинкалюк и прапорщик Сергей Шумило.

 

 
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