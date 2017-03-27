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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей на хищении имущества.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленник в течение двух месяцев вывел из учета и присвоил 23 элемента навесной динамической защиты бронированной техники.

Оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать.

Оперативники спецслужбы задержали старшего сержанта при попытке продажи похищенного военного имущества.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие
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