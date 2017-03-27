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Суд в Минске приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.

Как сообщает Радио Свобода, решение принял суд Ленинскогорайона Минска.

Посольство Украины в Минске выясняет, есть ли другие украинцы в судах.

Стоит отметить, что 27 марта в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах 25 и 26 марта. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадет более ста человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси исчез оппозиционный лидер и один из организаторов несанкционированного митинга на «День воли» Николай Статкевич.

Позже Статкевича отпустили из СИЗО КГБ.

Кроме того, правоохранительные органы Беларуси в ночь 25 марта задержали Владимира Некляева, одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса.
ForUm

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