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Правоохранительные органы Беларуси в ночь на субботу, 25 марта, задержали Владимира Некляева, одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса. Некляев был в числе организаторов протестных акций, приуроченных ко Дню Воли, которые должны пройти 25 марта в крупных городах страны, сообщает «DW».

Милиция сняла политика в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где участвовал в дискуссии в польском сейме по ситуации в Беларуси. Политик призывал превратить День Воли в «Марш рассерженных белорусов» и выразить протест социально-экономической политике Минска. Главным требованием участников планируемых акций протеста должна стать отмена президентского декрета, которым вводится «налог на тунеядство».

Президент Александр Лукашенко заявил о намерении бороться с «возможными провокаторами». Сам Некляев в интервью БелаПАНу за несколько дней до задержания заявлял: «Могут, конечно, «нейтрализовать». Но прятаться от этого (как многие советуют), бегать по лесам партизанским никто не станет… В случае «нейтрализации» лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие».

 
ForUm

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