Следственный комитет России заявил об установлении еще ряд украинских военнослужащих, якобы совершивших особо тяжкие преступления в отношении гражданского населения.

Об этом говорится на сайте СК РФ.

«Так, в августе-декабре 2015 года командир роты «Карпатская Сечь» 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины младший лейтенант Олег Куцин совместно с командиром 93 омб Вооруженных сил Украины полковником Владиславом Клочковым и иными лицами, выполняя заведомо преступные приказы, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющие высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной «Донецкой народной республики», - говорится в сообщении.

Вячеслав Клочков

Также, по данным российского следствия, установлена причастность к аналогичному преступлению командира полка специального назначения «Днепр-1» МВД Украины полковника Вячеслава Печененко, который 14 августа 2015 года якобы осуществил прицельный артиллерийский обстрел Донецка.

«В результате перечисленных обстрелов, произошедших в 2015 году, частично и полностью разрушены более 20 жилых домов в различных районах города Донецка и ранен мирный житель», - заявили в СК РФ.

В отношении ук4азанны хвоенных в Росии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Кроме того, по аналогичной статье возбуждено уголовное дело в связи с недавними артиллерийскими обстрелами.

В Москве утверждают, что в период с 11 по 23 марта военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах Донецкой области.

Как сообщал ForUm, следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

С 2014 года возбуждено больше 100 уголовных дел по факту «военных преступлений» на востоке Украины.