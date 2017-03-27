Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко предложил «парламенту» внести в список лиц, которым запрещен въезд в «ДНР», бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в «Донецкую народную республику». С предателями нам делать нечего», — заявил Захарченко, обращаясь к спикеру «парламента» Денису Пушилину во время совместной пресс-конференции.

Захарченко заявил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну тот должен отправиться в Киев, а не в «ДНР».

«Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия… но он сбежал из Киева, в Киев должен вернуться», — сказал Захарченко.

В феврале 2017 года в СМИ появилась информация о том, что бывший советник Януковича Пол Манафорт разработал план урегулирования на Донбассе, якобы предполагающий возвращение в страну экс-президента в качестве «регионального лидера», который будет управлять Донецкой и Луганской областями.