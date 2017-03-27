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Ремонт вестибюля станции метро «Левобережная» до сих пор продолжается, недостатки будут устранены в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в ответ на критику киевлян о некачественном ремонте станции.

«Напомним, для уменьшения неудобств, а также в достаточно сжатые сроки, мы открыли вестибюль сразу после окончания комплекса работ, необходимого для безопасной перевозки пассажиров. В то же время, часть работ там еще выполняется в ночные смены, а где это не влияет на безопасность перевозок - также в дневные. В частности, это и облицовка наружной стены к городской электричке, и дверная группа, и навигация, и декоративные элементы, а также название станции», - говорится в сообщении.

В метрополитене отметил, что завершение ремонта, как и сообщалось ранее, запланировано на конец апреля.

«Также заметим, что средства за выполнение работ еще не перечислялись. Оплата осуществится исключительно после полного окончания работ и подписания актов, как это предусмотрено законодательством», - заключили в пресс-службе.

Напомним, киевляне в соцсетях выразили возмущение относительно некачественного ремонта станции метро «Левобережная».
 
ForUm

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