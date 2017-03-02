Следственный комитет России с 2014 года возбудил больше 100 уголовных дел по факту «военных преступлений» на востоке Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

«Мы оперативно возбуждаем уголовное преследование в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население: дети, старики. Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц», — сказал Бастрыкин.

По его словам, среди лиц, в отношении которых ведутся расследования, находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, «начиная с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления».

Как сообщал ForUm, следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

Так, в начале ноября 2016 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 4 командиров подразделений Вооруженных сил. Затем в РФ им заочно предъявили обвинения.