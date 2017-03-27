также в разделеСтолица
В КГГА считают диверсией арест счетов метрополитена
В киевском метро объяснили, почему на «Левобережной» много дефектов 38
В результате стрельбы в центре Киева ранен студент 68
Под Киевом нашли теплицу с марихуаной на миллион 93
Киев создает муниципальную охранную компанию 44
Замглавы Шевченковской РГА задержан за хищение 27 миллионов 51
Реконструкция НСК «Олимпийский»: на креслах «отмыли» $8 миллионов 41
Столичный налоговик попался на взятке в 270 тысяч 153
Киевская городская электричка меняет график движения 86
Киевсовет обратился к Минкульту о переносе памятника Щорсу 42
Кличко заявил об угрозе остановки метро: вопрос должен рассмотреть СНБО 289
Обыски в «Киевавтодоре»: Кличко вызвал Густелева для объяснений 83
В результате перестрелки в центре Киева убит экс-депутат Госдумы Вороненков 7093
В центре Киева расстреляли двух мужчин 1155
Кличко взялся за обустройство парков 136
В Киеве задержали пару, ограбившую магазин с игрушечным пистолетом 35
Чиновников «Киевавтодора» подозревают в хищении сотен миллионов гривен 60
ГПУ и СБУ проводят обыск в «Киевавтодоре» 45

Киевляне возмущены некачественном ремонтом станции метро «Левобережная».

Так пользователь Emil Dervish выложил в Facebook фотографии «обновленной» станции авторства Антона Вергуна.

Пользователь Алексей Соболев отметил в Facebook, ремонт делали в связи с «Евровидением», чтобы гости города не так пугались нашего метро.

«Как видим, получилось ужасно. 2 минуты поиска в системе Prozorro, и вот этот тендер. Оказывается, что на фотках вы видите ремонт почти за 1 миллион долларов! Ремонт делало ООО «Енергодарбудмеханизация». Известны все: кто заказывал, контролировал и выполнял работы, можете посмотреть контракт, и оценить соответствие работы заданию (особенно интересно соответствие пункта 2 контракта «качество работ»). Что делать? Распространяйте пост!», - написал он.

Заместитель мэра Киева по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак предлагает не платить за некачественный ремонт «Левобережной».

«Во время объезда территории вокруг МВЦ, где вскоре пройдет «Евровидение», было принято решение отремонтировать станцию метро «Левобережная». К сожалению, как часто бывает, хорошая идея была плохо реализована. Что мы имеем? Кучу халтуры за большой бюджет и дизайн, который совершенно отличается от того, что предлагался, когда я был профильным заместителем», - написал он в Facebook.

Сагайдак советует не платить ни копейки таким подрядчикам и выставить претензию за некачественный ремонт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

142
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года