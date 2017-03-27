Киевляне возмущены некачественном ремонтом станции метро «Левобережная».

Так пользователь Emil Dervish выложил в Facebook фотографии «обновленной» станции авторства Антона Вергуна.

Пользователь Алексей Соболев отметил в Facebook, ремонт делали в связи с «Евровидением», чтобы гости города не так пугались нашего метро.

«Как видим, получилось ужасно. 2 минуты поиска в системе Prozorro, и вот этот тендер. Оказывается, что на фотках вы видите ремонт почти за 1 миллион долларов! Ремонт делало ООО «Енергодарбудмеханизация». Известны все: кто заказывал, контролировал и выполнял работы, можете посмотреть контракт, и оценить соответствие работы заданию (особенно интересно соответствие пункта 2 контракта «качество работ»). Что делать? Распространяйте пост!», - написал он.

Заместитель мэра Киева по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак предлагает не платить за некачественный ремонт «Левобережной».



«Во время объезда территории вокруг МВЦ, где вскоре пройдет «Евровидение», было принято решение отремонтировать станцию метро «Левобережная». К сожалению, как часто бывает, хорошая идея была плохо реализована. Что мы имеем? Кучу халтуры за большой бюджет и дизайн, который совершенно отличается от того, что предлагался, когда я был профильным заместителем», - написал он в Facebook.

Сагайдак советует не платить ни копейки таким подрядчикам и выставить претензию за некачественный ремонт.