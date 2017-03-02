В Киеве продолжается операция по задержанию вооруженного угонщика маршрутки, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, сначала патрульным сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.

Кроме того, в результате один прохожий получил ранение в ногу.

Сейчас правонарушитель скрывается в частном секторе. На его поиски задействовали сотрудников территориального управления полиции, спецподразделение и кинологов.

Информация о пострадавших и все обстоятельства происшествия уточняются.