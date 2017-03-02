Сегодня утром в Киеве на Радужном массиве неизвестный, угрожая пистолетом, захватил маршрутку и скрылся на ней от полиции, сообщает dtp.kiev.ua.

«На Малышко, 15 у «АТБ» мужчина, угрожая пистолетом, выбросил водителя из маршрутки с пассажирами. Открыл огонь. Люди успели выскочить. Началась погоня. На Перова-Навои маршрутка таранит гражданское авто, пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной таранит полицейскую «Ниву», которая преградила ему движение, патрульные стреляют по «Исузу», повреждены колеса и лобовое стекло», – говорится в сообщении.

По данным издания, через 2 км злоумышленник выехал к ж/д станции Троещина, однако маршрутка не смогла продолжать движение. Отмечается, что преступнику удалось скрыться.

«В результате ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки», – сказано в сообщении.