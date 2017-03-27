Народные депутаты обязали общественных активистов и журналистов декларировать доходы и расходы.

Отчитаемся с 1 апреля

Под шумок освобождения рядовых военнослужащих от е-декларирования народные депутаты существенно расширили список лиц, которых обязали подавать е-декларацию. С 1 апреля этого года о своих доходах и «кэше» будут отчитываться: кандидаты в депутаты всех уровней, лица наблюдательных советов госбанков и госпредприятий, члены общественных советов при госструктурах. Но наибольший резонанс вызвала инициатива депутатов обязать антикоррупционеров-общественников декларировать свои доходы.

- Для антикоррупционера не составит никаких проблем подать е-декларацию. Как бывший правительственный уполномоченный по антикоррупционной политике скажу, что это вопрос гордости, вопрос чистоплотности антикоррупционера - подать е-декларацию, - заявила инициатор идеи народный депутат Татьяна Черновил. По ее мнению, если антикоррупционеры рвут на груди рубашку, уличая коррупцию на высшем госуровне, то для чистоты игры должны доказать, что у самих рыльце не в пушку.

- Ведь теоретически можно заниматься антикоррупционными расследованиями на пользу определенных групп. Разве контролеры не должны быть подотчетными во избежание подозрений? Потому что потом иногда роскошные квартиры в самых дорогих районах столицы за мамины средства появляются, - с некой иронией отметил народный депутат от БПП Владимир Арьев, «уколов» тем самым коллегу Сергея Лещенко, который в бытность ведения антикоррупционных расследований смог накопить на элитную квартиру в центре Киева.

Активисты-антикоррупционеры утверждают, что для них не составит труда подать е-декларацию. Беда принятого закона в другом: он обязывает подавать е-декларации всех, кто хоть как-то сотрудничает с их общественными организациями. В будущем именно эта норма может создать трудности в проведении антикоррупционной деятельности активистов.

- Декларация того же Шабунина (глава Центра противодействия коррупции. - Ред.) есть в публичном доступе на нашем сайте с конца августа прошлого года. Мы заполняли их и в позапрошлом году, когда шли в общественный совет НАБУ, - рассказывает член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова. - Нашу деятельность могут заблокировать на бытовом уровне. Ведь теперь даже если мы захотим заказать у частного предпринимателя воду в офис, то даже он должен будет подавать декларацию. Таким образом, круг лиц, которые захотят с нами сотрудничать, осознавая, что придется подавать е-декларации, очень сужается.

Взяли на контроль

Принятым законом депутаты взяли под каблук и многих журналистов. Причем сделали это очень хитро. Ведь если внимательно прочесть документ, то выяснится, что в нем нет ни слова о журналистах. А многих представителей СМИ все-таки обяжут заполнять е-декларации со всеми вытекающими последствиями. За ошибки в декларации предусмотрена уголовная ответственность.

- Нельзя считать журналистами только тех людей, которые работают в официально зарегистрированных СМИ. Это все равно, что считать художниками тех, кто состоит в Союзе художников. Журналистами являются и те, кто работают в бюро журналистских расследований, интернет-СМИ. И практически 100% всех бюро журналистских расследований в Украине зарегистрированы как общественные организации. Поэтому данный закон непосредственно ударит по тем журналистам, которые занимаются расследованиями, - говорит исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

В минувшую пятницу глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев попытался отменить этот закон, ссылаясь на некоторые нарушения регламента при его принятии. Но депутаты были непоколебимы. Заблокировать документ теперь под силу только президенту.

КСТАТИ

Срочников и курсантов освободили от е-декларирования

Инициатива освободить от е-декларирования рядовых военнослужащих, контрактников, младший офицерский состав ВСУ, а также курсантов высших учебных заведений принадлежит президенту Петру Порошенко. Глава государства уверен, что ребятам, которые защищают восточные рубежи страны, не до заполнения е-деклараций.

«Только сбор и подготовка документов, необходимых для заполнения декларации, требует много времени и личное присутствие военнослужащего (например, при оформлении электронной цифровой подписи, получении справки о доходах). Все это может привести к массовому оставлению мест прохождения службы в зоне проведения антитеррористической операции», - сказано в пояснительной записке к закону.