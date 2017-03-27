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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон, обязывающий членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Документ передан на подпись Президенту Петру Порошенко.

Этим же законопроектом Рада отменила необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.

Как сообщал ForUm, 23 марта Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций и кандидатов в депутаты и Президенты подавать электронные декларации.

 
ForUm

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