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Председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой неоднократно угрожали, в том числе «крупный олигарх».

Об этом она сказала интервью The Financial Times, которое издание опубликовало в воскресенье, сообщает Укринформ.

«Один крупный олигарх лично угрожал мне физически, угрожал мне – даже в этом офисе (комната для встреч в Национальном банке. – Ред.)», - рассказала Гонтарева.

При этом в ответ на вопрос журналистов об имени олигарха глава НБУ «вежливо покачала головой».

По ее словам, эта угроза не была единичной, в целом она подвергалась «совершенно бешеному давлению» от лиц, чьим интересам она в своей деятельности противостояла.

«Я могу это назвать постоянными притеснениями», - заявила глава Нацбанка.

Она также отметила, что против нее и ее команды появлялись «тонны ложной информации, манипуляции».

Напомним, ранее председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц.
ForUm

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