Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 4 судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученных НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

В частности, уполномоченные лица проверят декларации 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины, 5 народных депутатов Украины, должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины, Харьковской областной государственной администрации.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия соответствующего решения.

Кроме того, НАПК сообщает о 4 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений.