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Председатель Национального банка Валерия Гонтарева пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц. Об этом она заявила на 13-й Ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

«Рано еще до прощальной вечеринки. Я об этом готова объявить за месяц до этого события. Я жду назначения очень профессионального последователя, технократа», - заявила Гонтарева.

По ее словам, следующий глава Нацбанка должен быть независимым, профессиональным и технократическим, сообщает «Экономическая правда».

«Я уверена, что мы достигнем результата этой миссии и мы увидим такое назначение. Если я увижу такого преемника, я конечно подам в отставку», - добавила она.

Глава НБУ также надеется, что ей не придется долго ждать отставки.

«Я с гордостью скажу, что мы повысили институциональную способность Нацбанка. Это уже перестало быть шоу одного человека. Я горжусь за это направление своей работы. НБУ является сейчас очень профессиональным и современным учреждением. Мы являемся примером того, как проводить пересмотр качества активов», - добавила она.

Напомним, В последнее время в СМИ ходят слухи, что председатель Национального банка Валерия Гонтарева готова уйти в отставку.

Ранее сама глава НБУ не исключила такой возможности.
ForUm

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