также в разделеОбщество
Прокуратура объявила в розыск российского генерала-командира 1 АК «ДНР» 2
НАПК берется за декларации 4 судьей, 5 нардепов и людей из аппарата ВР 14
Угонщик маршрутки, ранивший копа, задержан в Фастове 22
В Балаклее повреждены 140 домов 25
Газоснабжение в Балаклее планируют восстановить к обеду 8
Бориспольского полицейского поймали на взятке 16
На складах в Балаклее все еще взрываются боеприпасы 60
В Днипре задержали фуру с львовским мусором 21
Балаклею разминировали, свет дали почти всем жителям 68
Саперы разминировали 7 населенных пунктов возле Балаклеи 46
В Балаклее задержали мародеров 178
Выяснять причину пожара в Балаклее будут харьковские оперативники 70
На складах в Балаклее до сих пор раздаются взрывы 116
В Беларуси исчез один из лидеров оппозиции 137
За сутки в зоне АТО 81 обстрел, ранены 6 военных 347
Украина перешла на летнее время 69
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время 173
Президент подписал указ о чествовании памяти жертв Большого террора 96

Белорусские пограничники вернули группу иностранных граждан на территорию Украины. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

Инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска «Новая Гута». Автобус марки «Ванхолл», в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один - Индии, следовал из Киева в Минск.

«В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании ст. 30, 31 закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины», - проинформировал Бычковский.

Напомним, 25 марта на «День воли» Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года