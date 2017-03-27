Белорусские пограничники вернули группу иностранных граждан на территорию Украины. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

Инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска «Новая Гута». Автобус марки «Ванхолл», в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один - Индии, следовал из Киева в Минск.

«В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании ст. 30, 31 закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины», - проинформировал Бычковский.

Напомним, 25 марта на «День воли» Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.