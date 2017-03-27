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В Виноградове неизвестный выстрелил в дом местного жителя, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 27 марта, около 5:00 в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела и в дальнейшем взрыва.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на доме повреждена крыша и стена возле него. Пострадавших от выстрела нет, поскольку дома никого не было.

Эксперты устанавливают орудия совершения преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия.
ForUm

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