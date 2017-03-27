Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен считает, что Европейский Союз исчезнет и обещает защитить Францию от глобализации. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

«Пришло время бороться с глобалистами. (...) Европейский Союз умрет, потому что люди больше не хотят его (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель», - сказала Ле Пен.

24 марта Марин Ле Пен летала в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее она заявляла, что не считает Россию угрозой Европе.