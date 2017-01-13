Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд решительно отвергла российское предложение снять наложенный на нее запрет на въезд, если ее страна отменит экономические и визовые санкции, введенные против Москвы в ответ на аннексию Крыма.

Об этом заявил директор по связям с общественностью Фриланд Джо Пикерилл, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Globe and Mail.

«Никаких торгов вокруг их агрессии и их незаконных действий не ведется», — подчеркнул он.

Ранее российские СМИ сообщали, что Кремль готов разрешить Фриланд посетить Россию, но только если Канада откажется от принятых ею против России экономических и визовых мер.

Фриланд – бывший финансовый журналист, работала в Москве и активно поддерживает Украину. Она попала в черный список в 2014 году вместе еще с 12 канадцами, ей запрещен въезд в РФ. После введения Москвой санкций против нее Фриланд отметила в своем Twitter, что «попасть в путинский санкционный список для нее почетно».

Напомним, 11 января канадская журналистка украинского происхождения Христя Фриланд назначена новым министром иностранных дел Канады.