также в разделеЭкономика
Через отделения «дочек» российских госбанков перестанут выдавать пенсии 128
Киевляне задекларировали более двух миллиардов гривен дохода 45
В Херсонской области построят несколько солнечных электростанций 100
Гройсман: Блокадники попали в болевую точку нашей экономики 142
НКРЭ таки повысила цену на электроэнергию 231
В Украине начала работу техническая миссия МВФ 42
Рада отменила обязательное использование печатей 174
МВФ сообщит о новой дате заседания по Украине в ближайшее время 47
Госдолг Украины увеличился до $71,2 миллиарда 82
НКРЭКУ не стала повышать цену на электроэнергию с 1 апреля 78
Кабмин обязали формировать бюджеты на три года вперед 59
НБУ ввел санкции против «дочек» российских госбанков 82
Нацбанк упростил перемещение наличной валюты через границу 129
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 76
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 114
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 163
МВФ не будет рассматривать «украинский вопрос» до 31 марта 50
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 517

Турция ввела пошлины на ввоз российских продуктов.

Как сообщает Немецкая волна, пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130 процентов, риса - 45 процентов, подсолнечного масла - 36 процентов, шрота подсолнечника - 13,5 процента, бобовых культур - 9,7 процента. Пошлины вводятся с 15 марта 2017 года. При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы.

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется освоение новых «перспективных рынков сбыта».

Поставки планируется увеличивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Латинской Америки и Африки. Сообщается, что на протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров, которые теперь облагаются пошлиной.

Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию. Российские специалисты считают, что от введения пошлин убытки понесут и в Турции, поэтому оптимальным вариантом называется договор о беспошлинном ввозе сельскохозяйственной продукции из РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года