также в разделеПроисшествия
Под Краматорском разбился вертолет Ми-2 200
В центре Одессы обвалился фасад жилого дома 65
В результате обстрела в Зайцево погибли два человека 101
В Балаклее слышны одиночные взрывы 162
За день в зоне АТО погибли двое военных 43
Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста под Тернополем 38
Под Троицким в результате обстрела погиб военный 59
В Одессе девушка, пытаясь сделать селфи, выпала из окна 8-го этажа 297
Военные приступили к ликвидации последствий ЧП в Балаклее 216
В Балаклее за сутки обезвредили 74 взрывоопасных предмета 65
ГосЧС: В Балаклее разрушены 12 частных построек 101
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина, еще одна – ранена 100
На Донетчине на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 36
Интенсивность взрывов на складах в Балаклее значительно уменьшилась 342
Ситуация в зоне АТО усложняется: 94 обстрела, 3 раненых 52
НВФ взорвали мост на Луганщине, движение ограничено 293
В Балаклее ранена женщина 104
Площадь пожара на складах в Балаклее увеличилась 375

В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

Авария произошла после 15:00.

«По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира», - сказал он.

По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Напомним, что 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

144
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года