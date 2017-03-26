В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Авария произошла после 15:00.

«По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира», - сказал он.

По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Напомним, что 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.