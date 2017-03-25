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Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 18 по 25 марта.

«Мы, будучи уже на границе с потусторонним миром, попали в реанимацию - и выжили», - Президент Петр Порошенко об экономической ситуации в стране.

«С такими рок-н-рольщиками мы дороги не отремонтируем. Они сейчас импровизируют - кирпичом дороги забивают, землей», - премьер-министр Владимир Гройсман о необходимости надлежащего ремонта дорог.

«А вы говорите ГФС добили… развал работы... ан нет, сукины дети, «работают», - министр внутренних дел Арсен Аваков о задержании на взятке инспектора Государственной фискальной службы.

«Службе безопасности пришлось пройти мучительный путь очищения от коррупционеров, предателей, она сбросила балласт карьеристов», - Президент Петр Порошенко о процессе очищения СБУ.

«Все видно по почерку: Лубянка со времен Сталина и Берии накапливала опыт политических убийств врагов режима, которые оказались за рубежом», - Президент Петр Порошенко об активизации антиукраинской деятельности российских спецслужб.

«Я не увидел, что глаза горят у нового руководителя, может, душа не лежала, но надо, чтобы вы отнеслись к работе ответственно», - премьер-министр Владимир Гройсман о главе «Укравтодора» Славомире Новаке.

«Магия на дорогах не работает - работают только деньги, надлежащая техника и условия работы», - министр инфраструктуры Владимир Омелян о ремонте дорог.

«Я настаиваю на том, чтобы все службы автомобильных дорог были в поле, министерство, кто у нас отвечает там, были в поле», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что отвечающие за ремонт дорог службы должны «выйти в поля».

«Мы с вами являемся народными депутатами Украины, а не Российской Федерации», - первый вице-спикер Ирина Геращенко о том, что выступать с трибуны ВР необходимо на украинском языке.

«Если ты попугай, то иди в зоопарк», - нардеп Владимир Парасюк о журналисте Андрее Дзиндзе.

«Ее работу должны выполнять не мускулистые - ребята в масках, а «ботаны» - в белых воротничках, ведя аналитическую работу», - Президент Петр Порошенко о необходимости создания Службы финансовых расследований.

 

 
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