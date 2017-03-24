Адвокат экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова за 10 дней до его убийства сообщил ФСБ его адрес в Киеве.

Об этом пишет «Коммерсант».

По словам адвоката Андрея Гривцова, последний раз он связывался со своим клиентом в минувшую среду около 21:00. «Мы обсуждали по электронной почте стратегию защиты по его уголовному делу»,— сообщил Гривцов.

Он отметил, что главным образом защита добивалась снятия заочно обвиняемого Вороненкова с международного розыска, из-за которого он фактически оказался невыездным с территории Украины.



«Адвокат с согласия своего клиента около десяти дней назад направил в генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР соответствующие ходатайства, указав в них точный адрес местожительства Вороненкова на Ставропольской улице Киева. Таким образом, как рассчитывала защита, его розыск должен быть прекращен, поскольку генпрокуратура России могла сразу направить властям Украины запрос о его экстрадиции. Соответствующий запрос подлежал отклонению на том основании, что Денис Вороненков имел украинское гражданство, а эта страна, как и любые другие, своих граждан никому не выдает», - пишет издание.

Запрос в Киев, по данным издания, так и не был направлен. А сейчас вместо него в Украину поступит новый документ, в котором надзорный орган уже попросит официально проинформировать его о смерти Вороненкова.



Соответствующее подтверждение из Киева послужит основанием для прекращения уголовного преследования экс-депутата, который заочно обвиняется СКР в «организации рейдерского захвата».

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.