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Бывший командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский рассказал, что Павел Паршов, которого обвиняют в убийстве экс-нардепа Госдумы Дениса Вороненкова, на службе в подразделении запомнился только бегством. Об этом он рассказал ТСН.

Комбат рассказал, что Паршов был мобилизован 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.

«Когда он пришел, батальон уже не принимал участия в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не участвовали в таких действиях», - отметил Виногродский.

По его словам, Паршов убежал со службы и был объявлен в розыск. 2016 году его уволили из-за самовольного оставления части. В том, что человек, который давно находился в розыске, попал в батальон, комбат обвиняет кадровиков Нацгвардии, поскольку всех новобранцев получали только через гвардейское командование и не могли их выбирать.

«Людей, которые были нужны батальону, оформляли по 8 месяцев. А всякую «шваль» оформляли за день-два», - сетует бывший командир «Донбасса».

В деле убийства Вороненкова, по мнению Виногродского, много показного и неясного.

«Очень много вопросов по этому товарищу. Начиная с того, как его убили, заканчивая тем, что у него были все документы с собой. Выход на такую ​​операцию в красных кроссовках - тоже непонятно. Ни машин, ни каких-то путей отхода», - прокомментировал командир.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.

 
ForUm

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