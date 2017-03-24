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Администрация США значительно ужесточает доступ на территорию США для миллионов приезжающих со всего мира. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на меморандумы для внутреннего пользования, разосланные госсекретарем Рексом Тиллерсоном по американским диппредставительствам, сообщает Немецкая волна.

Согласно этим меморандумам, разосланным в период с 10 по 17 марта, резко ужесточаются правила въезда в США для граждан всех стран, за исключением 38 государств, в число которых входят Германия и почти вся Европа, а также Австралия, Япония, Южная Корея и ряд других. Как отмечает New York Times, новые предписания разработаны во исполнение меморандума президента США Дональда Трампа от 6 марта, в котором он поручил госдепартаменту и другим ведомствам ужесточить проверку въезжающих в США.

Ответственность за проверку въезжающих в США возлагается на консульских работников. Они должны будут тщательно проверять иностранцев на предмет связей с джихадистской группировкой «Исламское государство».

Желающие получить въездную визу в США должны будут сообщать не только обо всех работодателях и посещенных странах за последние 15 лет, но и представить все свои адреса электронной почты, телефонные номера и логины к социальным сетям.

Напомним, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

 

 

 
ForUm

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