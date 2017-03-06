Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Предыдущий указ Трампа об иммиграционной политике был заблокирован федеральным судом.

В отличие от предыдущего указа, в черном списке стран больше не фигурирует Ирак.

Уже выданные визы или разрешения на временное проживание в США аннулированы не будут, их владельцам разрешат въехать в США или оставаться там, если они уже въехали.

Программа приема беженцев в США будет приостановлена на 120 дней. Полный запрет на прием сирийских беженцев в новой версии указа не появился, сообщает Би-би-си.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что указ призван «устранить уязвимости, которыми радикальные исламские террористы могут и будут пользоваться для разрушительных целей».

Указ вступает в силу 16 марта. Таким образом, скорее всего, удастся избежать хаоса, который начался в аэропортах после предыдущего указа.

Напомним, Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.