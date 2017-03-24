также в разделеЭкономика
Гройсман: Блокадники попали в болевую точку нашей экономики 12
В Украине начала работу техническая миссия МВФ 36
Рада отменила обязательное использование печатей 142
МВФ сообщит о новой дате заседания по Украине в ближайшее время 41
Госдолг Украины увеличился до $71,2 миллиарда 74
НКРЭКУ не стала повышать цену на электроэнергию с 1 апреля 67
Кабмин обязали формировать бюджеты на три года вперед 56
НБУ ввел санкции против «дочек» российских госбанков 80
Нацбанк упростил перемещение наличной валюты через границу 124
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 74
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 108
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 62
МВФ не будет рассматривать «украинский вопрос» до 31 марта 45
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 495
Гройсман надеется, что в Украине перестанут «кошмарить» бизнес 67
Спецобязательства «Нафтогаза» по поставке газа населению продлили на год 56
«Сбербанк» не собирается уходить из Украины 157
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промпотребителей 50

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

Об этом говорится в постановлении регулятора, сообщает ЭП.

Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Напомним, ранее НКРЭКУ планировала с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года