Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

Об этом говорится в постановлении регулятора, сообщает ЭП.

Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Напомним, ранее НКРЭКУ планировала с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.