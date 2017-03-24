Убийцей экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов.
Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По данным издания, киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).
На сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.
Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.
Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.
Ранее народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что убийца Вороненкова является гражданином Украины и служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев.
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