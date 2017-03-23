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«Укрзализныця» начнет замену постельных принадлежностей в поездах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Кусающиеся» одеяла и перьевые подушки отправляем в историю! Вчера на правлении утвердили новый порядок по постельному белью и инвентаря в поездах. Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о скомканных, тяжелых, с комками ваты матрасы и сомнительного вида подушки. Одеяла, что кусаются, уступят место новым, из современных комфортных экологических материалов. Отказываемся и от летнего и зимнего вариантов одеял и переходим на всесезонный формат», – отметил он.

Балчун также сообщил, что «Укрзализныця» избавится и от так называемых «вафельных полотенец» старого образца - вместо них будут махровые.

«Не обещаем, что разительные перемены произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь. И просьба к пассажирам: рассчитываем на встречное движение - бережное отношение к имуществу железной дороги. Ценя работу железнодорожников, одновременно требуем должного уровня сервиса и отношение к клиентам», – подытожил он. 
ForUm

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