Расследовать дело об убийстве в центре Киева экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова будет достаточно сложно, учитывая смерть киллера.

Такое мнение, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента выразил народный депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Убийство Вороненкова он назвал «показательной казнью человека, который преступил правила мафиозного клана, которым управляет Владимир Путин».

«И это должно еще раз показать всему миру, что Владимир Путин не просто президент какого-то государства, а он просто глава мафиозного клана, который захватил самую большую страну на планете, но при этом не изменил своей сути. То есть, это мафиозный клан. То есть, Путин – это такой, последний дон планетарного масштаба. И в их системе координат человек, который ушел и начал давать показания на них, должен быть убит. Причем, убит показательно. Даже не по отношению к нему это кара. А для того, чтобы остальные боялись, для внутреннего пользования», - заявил Гончаренко.

Отвечая на уточнение журналистов о том, как такое убийство могло произойти в центре Киева и среди белого дня, политик отметил: «А как это произошло с Литвиненко в Лондоне, которого отравили полонием? Это был сотрудник российских спецслужб, который сбежал оттуда и давал показания против Путина. Как это произошло с Троцким, с Петлюрой? Я могу этот бесконечный список продолжать. То есть, защититься на 100% от атаки спецслужб не могут нигде. США – самые мощные спецслужбы в мире, но Россия смогла вмешаться в ход избирательного процесса? Смогла. Потому что это также очень мощные спецслужбы».

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.

Убийца Вороненкова, раненый его охранником, умер в больнице.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, следствие рассматривает две версии по делу об убийстве Вороненкова.