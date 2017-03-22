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Мэр Львова Андрей Садовый предложил сделать в Чернобыльской зоне мусорную свалку для всей страны. Такое мнение он озвучил сегодня, 22 марта, во время брифинга во Львове.

«Львов ежедневно производит 600 тонн отходов. Если, не дай Бог, случится беда в другом городе? Киев производит 3 тыс. тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны», - предложил Садовый, сообщает Galinfo.

Он также добавил, что готов сам софинансировать создание такого полигона. «Как мэр, средствами общины города», – отметил он.

Садовый также подчеркнул, что все областные советы приняли решение не пускать на свою территорию отходы из других регионов. Поэтому он вынужден просить лично городских голов принять несколько машин мусора со Львова.

Напомним, 17 марта Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора. 

27 января премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

Однако депутаты райсовета решили запретить Львову строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.
ForUm

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