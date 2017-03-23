Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявляет, что убитый в центре Киева экс-депутат парламента РФ Денис Вороненков шел на встречу с ним.

«Денис Вороненков убит в 11:-25 у «Премьер паласа». Он шел на встречу со мной. Нет слов», – написал на своей странице в Facebook.

«Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков», – подчеркнул Пономарев.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Его охранник получил ранения, но при этом ему удалось ранить стрелявшего.