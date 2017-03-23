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Верховная Рада поддержала сокращение на неделю срока подачи альтернативных законопроектов президентскому законопроекту №6175 «О гражданстве Украины»  относительно реализации права изменить гражданство, передает корреспондент ForUm’а.

Ранее, по словам спикера парламента Андрея Парубия, этот срок составлял 14 дней.

«Был внесен законопроект Президентом, как безотлагательный, в котором предусмотрено, что тех людей, которые имеют двойное гражданство, мы могли лишать украинского гражданства. Я обратился к комитету, чтобы он рассмотрел его безотлагательно. Комитет говорит – есть 14 дней на подачу альтернативных (законопроектов. – Ред.), поэтому мы не можем собраться. Я сейчас предлагаю, согласно процедуре, предусмотренной Регламентом, сократить срок подачи альтернативных, чтобы это не длилось бесконечно», – подчеркнул он.

По его словам, логика данного решения заключается в том, что уже найдена формула, которую планируют утвердить на законодательном уровне. «В чем состоит логика? Мы нашли компромиссную формулу, в которой предусмотрено, что для чиновников, народных депутатов, всех представителей министерств – мы забираем гражданство сразу, если выявим двойное гражданство. Для простых граждан этот процесс откладывается. Чтобы можно было (этот вопрос. – Ред.) урегулировать», - пояснил Парубий.

Напомним, 13 марта Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины лиц, получивших гражданство другой страны.
Мария Пастернак, ForUm

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