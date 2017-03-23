22 марта стало известно, что российская конкурсантка Юлия Самойлова не споет на «Евровидение», поскольку Служба безопасности Украины запретила ей въезжать в страну.

Имя Самойловой попало в «черный список» из-за того, что она в 2015 году незаконно попала на территорию аннексированного Крыма. Певица приехала на полуостров, не пересекая границу Украины с Крымом.

Издания опубликовали короткие новости, подав заявление СБУ, реакцию России и Европейского вещательного союза, который сказал:

- Мы должны уважать законы Украины, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит духу конкурса.

Одним из первых свое мнение высказал Financial Times. Газета написала, что:

- Настало время обратить внимание на конфликт между Украиной и Россией. Как дружественные соседи оказались в квази-состоянии войны с тех пор, как Россия оккупировала Крым и началась сепаратистская война на востоке.

- Несмотря на то, что организаторы стремятся быть аполитичными, Джамала с политически заряженной песней обошла российского участника, - вспомнило издание прошлогоднюю историю. - Песня «1944» рассказывает о депортации сотен тысяч крымских татар из полуострова во время Второй мировой войны. Телезрители проводили параллели между песней и захватом Крыма Россией в 2014 году.

Издание еще раз подчеркнуло, что песенный конкурс стал политическим. По мнению журналистов, гнев России на решение СБУ был предсказуемым.

- Заместитель министра иностранных дел назвал решение возмутительным, циничным и бесчеловечным – не менее. Один депутат требует, чтобы конкурс переместился в другую страну, а второй предупреждает, что Россия будет бойкотировать каждое Евровидение, если организаторы не вмешаются, чтобы разрешить ситуацию.

- Некоторые подозревают, что именно этого хотела Москва, когда выбрала Юлию Самойлову, зная о ее незаконном пересечении границы с Крымом.

- Возмущения усиливает тот факт, что певица пользуется инвалидным креслом, а лозунг Евровидения в этом году звучит – уважаем разнообразие.

Россия определилась с именем участницы на Евровидении в последний момент. Тянули и осознано пошли на риск, поскольку знали о проблемной поездке певицы в Крым. Что сразу же наталкивало на мысль о провокации.

Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности. В инвалидное кресло девушку посадили некомпетентные врачи.

- Я была совершенно здоровым ребенком, потом поставили прививку полиомиелита и начались осложнения. Перестала вставать, затем сопеть начала, мне делали-делали уколы, а потом мама сказала: «Все! Хватит. Стоп», - рассказывала Юлия Самойлова на шоу «Х-Фактор».