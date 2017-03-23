Сельскому голове Мартусовки Бориспольского района, задержанному на получении 250 тыс. евро взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, такое решение Голосеевский районный суд принял в среду, 22 марта.

Как сообщалоль, 20 марта следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали Мартусевского сельского голову сразу после получения им 250 тыс. евро неправомерной выгоды за содействие в выделении 4 га земли в пределах села.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.