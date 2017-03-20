Председателя одного из сельских советов Бориспольского района Киевской области задержали во время получения взятки в размере в 250 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Чиновник требовал 250 тысяч евро от представителя коммерческого предприятия из сферы строительства и логистики за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка площадью 70 гектаров», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении сельского совета после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Также о задержании взяточника сообщил генпрокурор Юрий Луценко.