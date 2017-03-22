Дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

«В прошлом году, несмотря на то, что было задекларировано около 20 млрд грн, мы получили фактически только 10 млрд грн. В этом году я очень надеюсь, что вместе с поддержкой премьер-министра нам удастся получить дополнительные 15 млрд грн из репрофайлинга (реструктуризации с продлением срока обращения облигаций. – Ред.) Национального банка Украины», - сказал Омелян, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования дорожной отрасли «очень болезненный».

При этом, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, Украина в этом году увеличит финансирование дорожного хозяйства втрое по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн, из них 15 млрд грн уже есть в наличии, а еще 15 млрд грн поступит от репрофайлинга облигаций НБУ.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.