также в разделеОбщество
Организаторы «Евровидения» прокомментировали запрет на въезд Самойловой
Во время обысков у окружения Януковича и Клюева нашли оружие и патроны 10
В Крыму вещание украинских телеканалов расценили как «диверсию» 44
Стрельба в Лондоне: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы 27
С 2000 года количество заключенных в Украине уменьшилось в 5 раз 13
СБУ предложила тест на профпригодность 54
В Москве назвали «бесчеловечным актом» запрет въезда Самойловой в Украину 38
МИД опровергает информацию о существовании в Украине «лагерей боевиков» 36
Князев назвал задержание главы полиции Шостки самоочищением 89
Садовый предложил сделать мусорную свалку в Чернобыльской зоне 64
Глава Одесского админсуда скрыл дом за семь миллионов 37
На латание ям на дорогах с начала года потратили уже 2 миллиарда 18
СБУ запретила въезд участнице «Евровидения» от РФ 106
В 2016 году Порошенко помиловал 67 человек 21
СБУ: У России есть пропагандистские сценарии по «Евровидению» 74
Жена Колесниченко хочет лишить его родительских прав 93
Захватчики Харьковской ОГА получили условные сроки 33
В Одессе разоблачили агентурную сеть РФ: готовились теракты 103

Дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

«В прошлом году, несмотря на то, что было задекларировано около 20 млрд грн, мы получили фактически только 10 млрд грн. В этом году я очень надеюсь, что вместе с поддержкой премьер-министра нам удастся получить дополнительные 15 млрд грн из репрофайлинга (реструктуризации с продлением срока обращения облигаций. – Ред.) Национального банка Украины», - сказал Омелян, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования дорожной отрасли «очень болезненный».

При этом, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, Украина в этом году увеличит финансирование дорожного хозяйства втрое по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн, из них 15 млрд грн уже есть в наличии, а еще 15 млрд грн поступит от репрофайлинга облигаций НБУ.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года