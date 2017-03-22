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Немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе в 1,6 процента ВВП. Об этом Немецкой волне заявил руководитель группы Рикардо Джуччи.

«Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6 процента ВВП Украины», - сообщил он.

Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику. Как отметил немецкий экономист, в общем, «с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны», иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но «это не катастрофа».

Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась, за три года интеграция стала меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.

«Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий», - отметил Джуччи.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.
ForUm

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